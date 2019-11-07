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Josephine Klick - Allein unter Cops

Feuerwehr

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 07.11.2019
Feuerwehr

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Josephine Klick - Allein unter Cops

Folge 2: Feuerwehr

42 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Bei einem Lagerhallenbrand kehrt ein Feuerwehrmann nicht mehr aus den Flammen zurück. Man findet ihn mit einem Feuerwehrbeil im Kopf mitten in der Ruine. Fritz und Alexander versuchen über ihre machohaften Feuerwehr-Kumpels den Fall zu lösen.

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