Josephine Klick - Allein unter Cops
Folge 4: Zinnsoldaten
43 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Im winterlichen Grunewald findet ein Förster einen toten Obdachlosen, der halb in den Boden eingegraben wurde. Bruchstücke einer Klinge führen das Team schließlich zu einer schlagenden Verbindung. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, zumal sich die drei Verdächtigen auf ihren Wertekodex - Treue, Anstand, Vaterland - berufen. Doch dann hat Josephine, eine ehemalige Jägerin, eine zündende Idee ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Josephine Klick - Allein unter Cops
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: UFA FICTION GmbH