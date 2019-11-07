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Josephine Klick - Allein unter Cops

Zinnsoldaten

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 07.11.2019
Zinnsoldaten

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Josephine Klick - Allein unter Cops

Folge 4: Zinnsoldaten

43 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Im winterlichen Grunewald findet ein Förster einen toten Obdachlosen, der halb in den Boden eingegraben wurde. Bruchstücke einer Klinge führen das Team schließlich zu einer schlagenden Verbindung. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, zumal sich die drei Verdächtigen auf ihren Wertekodex - Treue, Anstand, Vaterland - berufen. Doch dann hat Josephine, eine ehemalige Jägerin, eine zündende Idee ...

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