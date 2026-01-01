Josephine Klick - Allein unter Cops
Folge 6: Strich
45 Min.Ab 12
Schon wieder wird eine tote Hure gefunden. Um den Täter zu überführen, ermittelt Josephine undercover - getarnt als Prostituierte. Sie schafft es auch, den Kriminellen zu schnappen. Allerdings genügen die Beweise nicht, um ihn endgültig dingfest zu machen. Zu allem Überfluss taucht auch noch Josephines Vater auf, um die Vergangenheit aufzuarbeiten. Darauf hat sie allerdings keine Lust.
