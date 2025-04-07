Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
JOYN Trommelwirbel

"Bist du fett" mit MaxaMillion

Joyn ATStaffel 1Folge 1vom 07.04.2025
"Bist du fett" mit MaxaMillion

"Bist du fett" mit MaxaMillionJetzt kostenlos streamen

JOYN Trommelwirbel

Folge 1: "Bist du fett" mit MaxaMillion

18 Min.Folge vom 07.04.2025

Max Weißenböck aka MaxaMillion und Chris Stephan schenken sich bei ihren Reactions nichts. Von "Tinderreisen" bis "Schlagzeilen Battle", sie nehmen alles unter die Lupe. Und rechtzeitig zu Ostern gibts die Chance eine Playstation 5 Digital Slim zu gewinnen, mit Astro Bot Bundle.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

JOYN Trommelwirbel
Joyn AT
JOYN Trommelwirbel

JOYN Trommelwirbel

Alle 1 Staffeln und Folgen