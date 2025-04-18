Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn ATStaffel 1Folge 10vom 18.04.2025
23 Min.Folge vom 18.04.2025

Musikerin und Tik Tokerin Sandra Hesch zappt sich gemeinsam mit Chris Stephan durch die Joyn Welt. "The Voice Kids" sorgt für Überraschungen und "Das große Promibacken" legt ungeahnte Backkünste frei. Perfekt zum Streamen für zuhause und unterwegs können aufmerksame Zuschauer in dieser Folge den portablen Projektor "Samsung The Freestyle" gewinnen.

Joyn AT
