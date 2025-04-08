Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
JOYN Trommelwirbel

"One shot, one kill" mit Aladdin Jameel

Joyn ATStaffel 1Folge 2vom 08.04.2025
"One shot, one kill" mit Aladdin Jameel

"One shot, one kill" mit Aladdin JameelJetzt kostenlos streamen

JOYN Trommelwirbel

Folge 2: "One shot, one kill" mit Aladdin Jameel

20 Min.Folge vom 08.04.2025

Diesmal empfängt Chris Stephan den Stand-Up Comedian Aladdin Jameel. Mit seiner neuen Show "Gekorbt" im Gepäck erzählt er, was Behind The Scenes so abging. Außerdem reacten sie auf Joko Winterscheidts "Wer stiehlt mir die Show", planen ihr eigenes Opening und duellieren sich in Ostereier-Basketball.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

JOYN Trommelwirbel
Joyn AT
JOYN Trommelwirbel

JOYN Trommelwirbel

Alle 1 Staffeln und Folgen