Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
JOYN Trommelwirbel

"Geht's noch?" mit Zoe Salome Saip

Joyn ATStaffel 1Folge 9vom 17.04.2025
"Geht's noch?" mit Zoe Salome Saip

"Geht's noch?" mit Zoe Salome SaipJetzt kostenlos streamen

JOYN Trommelwirbel

Folge 9: "Geht's noch?" mit Zoe Salome Saip

20 Min.Folge vom 17.04.2025

Diesmal nimmt Reality Star Zoe Salome Saip bei Chris Stephan Platz. In ihren Reactions zu "Germanys Next Topmodel" und "Good Luck Guys" nehmen sie wirklich keinen Blatt vor den Mund. In beiden Formaten war Zoe selbst und packt Behind the scenes aus. Zuschauer können sich in dieser Folge über die Gewinnchance auf einen Samsung TV mit 50 Zoll freuen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

JOYN Trommelwirbel
Joyn AT
JOYN Trommelwirbel

JOYN Trommelwirbel

Alle 1 Staffeln und Folgen