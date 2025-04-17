"Geht's noch?" mit Zoe Salome SaipJetzt kostenlos streamen
Folge 9: "Geht's noch?" mit Zoe Salome Saip
20 Min.Folge vom 17.04.2025
Diesmal nimmt Reality Star Zoe Salome Saip bei Chris Stephan Platz. In ihren Reactions zu "Germanys Next Topmodel" und "Good Luck Guys" nehmen sie wirklich keinen Blatt vor den Mund. In beiden Formaten war Zoe selbst und packt Behind the scenes aus. Zuschauer können sich in dieser Folge über die Gewinnchance auf einen Samsung TV mit 50 Zoll freuen.
