Joyn ATStaffel 1Folge 6vom 14.04.2025
21 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 6

Musiker Alexander Eder und Chris Stephan klicken sich durch die Welt von Joyn. "Ein sehr gutes Quiz" von Joko und Klaas liefert die zündende Idee für Alexanders nächstes Konzert und "Random Mission" holt in beiden das Spielefieber raus. Zu gewinnen gibt es daher diesmal eine Nintendo Switch, rechtzeitig als Geschenk zu Ostern.

