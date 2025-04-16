Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
JOYN Trommelwirbel

"Ein bisschen schreien" mit Michi Buchinger

Joyn ATStaffel 1Folge 8vom 16.04.2025
"Ein bisschen schreien" mit Michi Buchinger

"Ein bisschen schreien" mit Michi BuchingerJetzt kostenlos streamen

JOYN Trommelwirbel

Folge 8: "Ein bisschen schreien" mit Michi Buchinger

23 Min.Folge vom 16.04.2025

Bei Kabarettist Michael Buchinger dreht sich heute alles um Beauty und Lifestyle. Ob Giulia Siegels Po im Format "Dr. Rick & Dr. Nick" oder das imposante Leben der Influencer in "Make Me Famous", Michi gewährt in seine Reaction tiefe Einblicke. Zu gewinnen gibt es diesmal einen Samsung TV mit 50 Zoll

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

JOYN Trommelwirbel
Joyn AT
JOYN Trommelwirbel

JOYN Trommelwirbel

Alle 1 Staffeln und Folgen