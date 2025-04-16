"Ein bisschen schreien" mit Michi BuchingerJetzt kostenlos streamen
JOYN Trommelwirbel
Folge 8: "Ein bisschen schreien" mit Michi Buchinger
23 Min.Folge vom 16.04.2025
Bei Kabarettist Michael Buchinger dreht sich heute alles um Beauty und Lifestyle. Ob Giulia Siegels Po im Format "Dr. Rick & Dr. Nick" oder das imposante Leben der Influencer in "Make Me Famous", Michi gewährt in seine Reaction tiefe Einblicke. Zu gewinnen gibt es diesmal einen Samsung TV mit 50 Zoll
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
JOYN Trommelwirbel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© JOYN