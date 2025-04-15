Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn ATStaffel 1Folge 7vom 15.04.2025
21 Min.Folge vom 15.04.2025

Tobitainment und Chris Stephan haben sich zwei ganz besondere Formate für ihre Reaction ausgesucht: "Teenager werden Mütter" und "Mein Gemeindebau". Das Ergebnis ist jede Menge Inspiration und ein Top-Gewinnspiel. Zuschauer können diesmal nämlich einen Dyson Absolute V8 gewinnen.

Joyn AT
