Getrennt durch Schicksalsschlag: Drei Geschwister suchen ihren jüngsten BruderJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 18: Getrennt durch Schicksalsschlag: Drei Geschwister suchen ihren jüngsten Bruder
45 Min.Ab 12
Durch einen Schicksalsschlag wurde die Familie von Gabriele, Monika und Karina auseinandergerissen, der jüngste Bruder Dirk zur Adoption freigegeben. Die Schwestern wünschen sich nichts sehnlicher, als Dirk wieder in ihre Arme schließen zu können. Auch Bianca hofft auf Julias Hilfe: Sie musste ihre Tochter Toni vor vielen Jahren in den USA zurücklassen und darf nicht mehr ins Land einreisen. Julia begibt sich für Bianca auf die Suche, könnte aber auf massive Hindernisse stoßen.
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH