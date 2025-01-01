Renate: Der kleine Bruder verschwand vor 60 Jahren spurlos aus ihrem LebenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 6: Renate: Der kleine Bruder verschwand vor 60 Jahren spurlos aus ihrem Leben
45 Min.Ab 12
Als Renate (71) vier Jahre alt war, wurde ihr jüngerer Bruder Ewald von ihrer Mutter und dem Stiefvater zur Adoption freigegeben, während Renate sich auf Kur befand. Sie erfuhr erst davon, als sie nach Hause zurückkehrte. Seither hat sie nie mehr etwas von Ewald gehört und hofft, dass Julia Leischik ihn finden kann. Die Journalistin macht sich in Deutschland auf die Suche.
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH