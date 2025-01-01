Unbekannte Geschwister verzweifelt gesuchtJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 19: Unbekannte Geschwister verzweifelt gesucht
45 Min.Ab 12
Ferdinands Eltern ließen sich scheiden, als er noch sehr klein war. Im Erwachsenenalter erfuhr er schließlich, dass er väterlicherseits noch eine Schwester hat. Seither versucht er, Manuela zu finden - vergeblich. Julia steht ihm zur Seite. Auch Kerstin hofft auf Julias Spürsinn: Sie wurde als Kind adoptiert und fand heraus, dass sie fünf Geschwister hat. Da sie nichts über sie weiß, gestaltet sich die Suche äußerst schwierig.
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH