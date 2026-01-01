Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 7
Folge 7: Doris musste ihren Sohn zur Adoption freigeben. Kann Julia ihn finden?

45 Min.Ab 12

Doris (59) musste ihren Sohn, den sie damals mit nur 15 Jahren zur Welt brachte, kurz nach seiner Geburt zur Adoption freigeben. Mit Julias Hilfe will sie ihr Kind wiederfinden. Unterdessen sucht Ingrid nach ihrer besten Freundin Carmen. Die beiden heute 64-Jährigen mussten sich im Teenageralter schweren Herzens voneinander trennen.

SAT.1
