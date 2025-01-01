Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna möchte ihren unbekannten Vater zu ihrer Hochzeit einladen

SAT.1Staffel 6Folge 14
44 Min.Ab 12

Anna hat ihren Vater Raúl nie kennengelernt: Ihre Mutter hatte bei einem beruflichen Auslandseinsatz eine Affäre mit ihm und erfuhr erst bei ihrer Rückkehr in die Heimat, dass sie schwanger ist. Anna wusste von Beginn an über ihre Herkunft Bescheid und sehnt sich nun danach, ihren Vater endlich kennenzulernen. Außerdem hat sie einen Herzenswunsch: Er soll sie bei ihrer baldigen Hochzeit zum Traualtar führen. Wird Julia Raúl rechtzeitig finden?

SAT.1
