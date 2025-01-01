Spurensuche in den USA: Julia versucht, Marias Schwester zu findenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 4: Spurensuche in den USA: Julia versucht, Marias Schwester zu finden
45 Min.Ab 12
Maria (63) lebt im hessischen Philippsthal. Als Teenager erfuhr sie, dass sie ein Pflegekind ist und noch eine Schwester hat - Rosalinda (62), die offenbar von einem US-Ehepaar adoptiert wurde und seither in den Vereinigten Staaten lebt. Maria war am Boden zerstört und versuchte jahrzehntelang erfolglos, ihre Schwester zu finden. Nun hofft sie darauf, dass Julia bei ihrer Spurensuche in den USA mehr Glück hat.
