Kann Julia vier lange getrennte Schwestern wiedervereinen?

SAT.1Staffel 6Folge 15
45 Min.Ab 12

Ost-Berlin, 1966: Die Schwestern Gabriela, Marina, Sabine und Jacqueline kommen ins Heim, da ihre Mutter unheilbar krank ist. Während Sabine und Jacqueline irgendwann Adoptivfamilien finden, bleiben Marina und Gabriela in der Einrichtung. Doch dann verlieren auch sie den Kontakt. 2014 kommen Gabriela und Jacqueline wieder zusammen. Nun hoffen sie, dass Julia sie mit Sabine und Marina wiedervereinen kann.

SAT.1
