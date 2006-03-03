Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 100

TelenovelaStaffel 7Folge 10vom 03.03.2006
Folge 100

Folge 10: Folge 100

43 Min.Folge vom 03.03.2006Ab 6

Julia und Christa schmieden schon Zukunftspläne mit ihren neuen Beziehungen. Daniel weiß nicht, ob er Annabelle glauben kann, dass Marie von ihm schwanger ist. Doch auch Annabelle plant - und zwar, wie sie Julia und Daniel auseinander bringen kann. Marie sagt zwar Daniel, dass sie nicht schwanger ist, doch Daniel weiß nicht mehr, was er glauben soll. Julia realisiert, dass etwas mit Daniel nicht stimmt, doch er verbirgt den wahren Grund vor ihr. Währenddessen unternimmt Annabelle alles, um Marie auf ihren Plan einzuschwören.

