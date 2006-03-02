Julia - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 099
43 Min.Folge vom 02.03.2006Ab 6
Annabelle gibt Julia und Daniel zu verstehen, dass sie ihre Beziehung niemals akzeptieren wird, doch Julia und Daniel wollen diesmal nicht zulassen, dass sich jemand zwischen sie stellt. Patrizia versucht Marie davon zu überzeugen, Daniel und Falkental den Rücken zu kehren. Annabelle will dies um jeden Preis verhindern, denn sie hat einen neuen Plan, wie sie Daniel und Julia wieder auseinander bringen kann. Nichts scheint Julia und Daniels Glück diesmal zu gefährden, bis Annabelle plötzlich verkündet, dass Daniel Vater wird.
