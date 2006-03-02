Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 099

Staffel 7Folge 9vom 02.03.2006
Folge 9: Folge 099

43 Min.Ab 6

Annabelle gibt Julia und Daniel zu verstehen, dass sie ihre Beziehung niemals akzeptieren wird, doch Julia und Daniel wollen diesmal nicht zulassen, dass sich jemand zwischen sie stellt. Patrizia versucht Marie davon zu überzeugen, Daniel und Falkental den Rücken zu kehren. Annabelle will dies um jeden Preis verhindern, denn sie hat einen neuen Plan, wie sie Daniel und Julia wieder auseinander bringen kann. Nichts scheint Julia und Daniels Glück diesmal zu gefährden, bis Annabelle plötzlich verkündet, dass Daniel Vater wird.

