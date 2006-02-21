Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 095

TelenovelaStaffel 7Folge 5vom 21.02.2006
42 Min.Folge vom 21.02.2006Ab 6

Annabelle macht Julia wegen Marie Vorwürfe. Julia beginnt langsam zu zweifeln und fragt sich, ob sie mitverantwortlich ist, dass es Marie so mies geht. Daniel muss Marie beichten, dass er mit Julia geschlafen hat, und Marie wirft ihm vor, sie betrogen zu haben. Werner bittet Niko, ihn zu einem Arzttermin zu chauffieren, doch Niko muss feststellen, dass die Limousine verschwunden ist. Bald kommt ihm der Verdacht, dass Charlotte und Lilly sich die Limousine der Gravenbergs ausgeliehen haben könnte. Marie versucht alles, um ihre Beziehung zu Daniel zu retten, doch Daniel sieht keinen anderen Ausweg und trennt sich von Marie. Julia schreckt aus dem Schlaf auf, als sie nachts vor dem Haus Geräusche hört. Plötzlich steht Daniel in der Tür.

Telenovela
