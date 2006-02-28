Julia - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 097
43 Min.Folge vom 28.02.2006Ab 6
Julia versucht Daniel, der sehr bestürzt ist, dass Marie so sehr unter ihrer Trennung leidet, zu trösten. Dabei kommen sich die beiden wieder näher. Marie trinkt einen Cocktail aus Tabletten und Alkohol, bald darauf wird sie zusammengebrochen im Badezimmer gefunden. Christa und Tobias treibt die Frage um, wie sie ihren Kindern erklären sollen, dass sie wieder ein Paar sind. Zu Tobias' Überraschung nimmt Niko die Nachricht sehr gelassen auf. Der Schock sitzt tief, als Daniel von Maries Zusammenbruch erfährt.
