TelenovelaStaffel 7Folge 13vom 08.03.2006
43 Min.Folge vom 08.03.2006Ab 6

Christa ist in großer Sorge um ihre Tochter Julia. Daniel und Marie versuchen eine vorsichtige Annäherung, während Annabelle die beiden argwöhnisch abschottet. Annabelle legt Daniel nahe, Marie zu heiraten. Daniel erkennt, dass er zu seiner Verantwortung stehen muss.

Telenovela
