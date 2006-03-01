Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 098

TelenovelaStaffel 7Folge 8vom 01.03.2006
Folge 098

Folge 098Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 8: Folge 098

43 Min.Folge vom 01.03.2006Ab 6

Frederik macht Julia heftige Vorwürfe, weil sie wieder mit Daniel zusammen sein möchte und kann dabei seine Eifersucht kaum verbergen. Annabelle gibt Daniel und Julia die Schuld an Maries Zusammenbruch, doch Patrizia vermutet, dass Annabelle an der Sache nicht ganz unschuldig ist. Als Julia hört, was mit Marie passiert ist, kommen ihr große Zweifel, ob die Beziehung zwischen Daniel und ihr eine Chance hat, doch Daniel bittet sie, es wenigstens zu versuchen.

