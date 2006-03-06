Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 101

TelenovelaStaffel 7Folge 11vom 06.03.2006
43 Min.Folge vom 06.03.2006Ab 6

Der Schock sitzt tief, als Marie nun doch bestätigt, dass sie von Daniel ein Kind erwartet. Daniel erzählt Julia nichts davon. Julia macht sich Sorgen um ihre Mutter, denn es scheint, dass Christas Spielsucht wieder auszubrechen droht. Annabelle hat Marie offensichtlich auf ihre Seite gebracht und verlangt nun, dass sie um Daniel kämpft und zwar mit allen Mitteln. Als Daniel Julia beichtet, dass Marie von ihm schwanger ist, scheint wieder eine Welt für Julia zusammenzubrechen.

