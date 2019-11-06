K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 104: Intrige im Altersheim
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mord im Altersheim: Eine Praktikantin wird tot aufgefunden. Der Zivi des Heims gerät unter Verdacht, denn er und die Tote waren ein Paar. Am Abend vor der Tat hatten die beiden einen heftigen Streit. Doch dann entdecken die Kommissare, dass die junge Frau einem großen Skandal auf der Spur war. Die Angestellten des Heims haben die alten Menschen misshandelt ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1