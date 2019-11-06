Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Intrige im Altersheim

SAT.1Staffel 4Folge 104vom 06.11.2019
Intrige im Altersheim

Intrige im AltersheimJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 104: Intrige im Altersheim

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mord im Altersheim: Eine Praktikantin wird tot aufgefunden. Der Zivi des Heims gerät unter Verdacht, denn er und die Tote waren ein Paar. Am Abend vor der Tat hatten die beiden einen heftigen Streit. Doch dann entdecken die Kommissare, dass die junge Frau einem großen Skandal auf der Spur war. Die Angestellten des Heims haben die alten Menschen misshandelt ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen