K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 23: Tödliche Sehnsucht
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Leiche eines jungen Mädchens wird in einem Kühlhaus entdeckt. Die Frau lebte im Heim und wurde vor 6 Monaten als vermisst gemeldet. Kurz vor ihrem Tod traf sie sich zum ersten Mal mit ihrer leiblichen Mutter und deren Lebensgefährten. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass sie schwanger war. Ihre Freundinnen berichten von einem geheimen Liebhaber, der wesentlich älter war als die Tote ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1