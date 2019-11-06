Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Sehnsucht

SAT.1Staffel 4Folge 23vom 06.11.2019
Tödliche Sehnsucht

Tödliche SehnsuchtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 23: Tödliche Sehnsucht

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Leiche eines jungen Mädchens wird in einem Kühlhaus entdeckt. Die Frau lebte im Heim und wurde vor 6 Monaten als vermisst gemeldet. Kurz vor ihrem Tod traf sie sich zum ersten Mal mit ihrer leiblichen Mutter und deren Lebensgefährten. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass sie schwanger war. Ihre Freundinnen berichten von einem geheimen Liebhaber, der wesentlich älter war als die Tote ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen