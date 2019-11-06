K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 14: Drama um ein Schulkind
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Kommissare nehmen in einem Hotel eine Zockerbande hoch. Am nächsten Morgen wird auf die Hoteldirektorin ein Anschlag verübt: Sie wird in eine Kühlkammer eingesperrt. Der Anführer der Zockerbande gerät unter Verdacht, er wollte sich an der Direktorin rächen. Doch auch ein Obdachloser hat ein Motiv ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1