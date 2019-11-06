Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Eifersucht

SAT.1Staffel 4Folge 9vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine junge Frau liegt erstochen in ihrer Wohnung. Sie war nur mit sexy Dessous bekleidet und wartete offensichtlich auf männlichen Besuch. Im Mülleimer der Toten finden die Kommissare erste Hinweise: Die Tote bestellte sich regelmäßig Pizza, ohne sie jedoch anzurühren, und ihr Exfreund schrieb ihr Drohbriefe, weil sie ihn verlassen hat ... Rechte: Sat.1

