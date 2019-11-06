Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 3vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine Restaurantkritikerin wird brutal erschlagen. Kurz vor ihrem Tod hat sie in einem Zeitungsartikel das Restaurant zweier Schwestern verrissen und damit die Existenz der Schwestern zerstört. Doch auch der Neffe der Toten ist verdächtig: Er hat enorme Wettschulden. Nach dem Tod seiner Tante ist er Alleinerbe ihres gewaltigen Vermögens. Rechte: Sat.1

