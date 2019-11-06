K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 15: Die dicke Rivalin
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Besitzer einer Tanzschule wird brutal niedergeschlagen. Sein Geschäftspartner gerät unter Verdacht: Bei allen Turnieren spielt er nur die zweite Geige, hinkt seinem Partner immer hinterher. Doch auch die Ehefrau des Schwerverletzen hat ein Motiv: Sie ist krankhaft eifersüchtig auf die sexy Tanzpartnerinnen ihres Mannes und will, dass er das Tanzen aufgibt ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1