Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die dicke Rivalin

SAT.1Staffel 4Folge 15vom 06.11.2019
Die dicke Rivalin

Die dicke RivalinJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 15: Die dicke Rivalin

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Besitzer einer Tanzschule wird brutal niedergeschlagen. Sein Geschäftspartner gerät unter Verdacht: Bei allen Turnieren spielt er nur die zweite Geige, hinkt seinem Partner immer hinterher. Doch auch die Ehefrau des Schwerverletzen hat ein Motiv: Sie ist krankhaft eifersüchtig auf die sexy Tanzpartnerinnen ihres Mannes und will, dass er das Tanzen aufgibt ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen