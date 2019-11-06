Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das hinterhältige Luder

SAT.1Staffel 4Folge 10vom 06.11.2019
Das hinterhältige Luder

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 10: Das hinterhältige Luder

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine junge Frau wird an ihrem Polterabend entführt. Der Erpresser fordert 500.000 Euro Lösegeld. Doch kurz vor der Geldübergabe wird die hübsche Frau erdrosselt aufgefunden. Die Obduktion ergibt, dass die Tote im dritten Monat schwanger war. Ihr Verlobter ist fassungslos: Das ungeborene Kind ist nicht von ihm. Er verdächtigt den Ex-Freund seiner Verlobten der Vater des Kindes zu sein ... Rechte: Sat.1

