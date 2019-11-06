Das hinterhältige LuderJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 10: Das hinterhältige Luder
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine junge Frau wird an ihrem Polterabend entführt. Der Erpresser fordert 500.000 Euro Lösegeld. Doch kurz vor der Geldübergabe wird die hübsche Frau erdrosselt aufgefunden. Die Obduktion ergibt, dass die Tote im dritten Monat schwanger war. Ihr Verlobter ist fassungslos: Das ungeborene Kind ist nicht von ihm. Er verdächtigt den Ex-Freund seiner Verlobten der Vater des Kindes zu sein ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
