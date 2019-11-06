Der kriminelle SchwiegersohnJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 27: Der kriminelle Schwiegersohn
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein junger Mann ist spurlos verschwunden. Der einzige Hinweis ist ein Blutfleck im Flur seines Hauses. Der Schwiegervater des Vermissten soll illegale Geschäfte mit giftigem Sondermüll betreiben. Tatsächlich ertappen die Kommissare einen Mitarbeiter des Schwiegervaters auf frischer Tat, als der illegal Fässer mit Giftmüll entsorgen will. In einem der Fässer finden sie die Leiche des Vermissten ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
