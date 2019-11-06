Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der kriminelle Schwiegersohn

SAT.1Staffel 4Folge 27vom 06.11.2019
Folge 27: Der kriminelle Schwiegersohn

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein junger Mann ist spurlos verschwunden. Der einzige Hinweis ist ein Blutfleck im Flur seines Hauses. Der Schwiegervater des Vermissten soll illegale Geschäfte mit giftigem Sondermüll betreiben. Tatsächlich ertappen die Kommissare einen Mitarbeiter des Schwiegervaters auf frischer Tat, als der illegal Fässer mit Giftmüll entsorgen will. In einem der Fässer finden sie die Leiche des Vermissten ... Rechte: Sat.1

