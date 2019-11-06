Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Drogenrausch

SAT.1Staffel 4Folge 24vom 06.11.2019
Tödlicher Drogenrausch

Tödlicher DrogenrauschJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 24: Tödlicher Drogenrausch

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein junges Mädchen läuft im Drogenrausch vor ein Auto und stirbt kurz darauf im Krankenhaus. In der Kiffer-WG ihres Freundes entdecken die Kommissare Schreckliches: Ein Mitbewohner liegt ermordet in seinem Zimmer. Außerdem beweist ein Video, dass der Tote das junge Mädchen vergewaltigen wollte und sie deshalb panisch vor das Auto lief ... Rechte: Sat.1

