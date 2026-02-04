K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 22: Blutige Männerliebe
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Alexandra Rietz steht für eine Freundin bei einem Frisurenwettbewerb Modell. Doch der Wettstreit um den viel versprechenden Werbedeal einer Kosmetikfirma nimmt eine tragische Wendung: Der Ehemann eines Teilnehmers wird bei der Generalprobe vergiftet!
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1