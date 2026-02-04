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K 11 - Kommissare im Einsatz

Blutige Männerliebe

SAT.1Staffel 4Folge 22vom 04.02.2026
Blutige Männerliebe

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 22: Blutige Männerliebe

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Alexandra Rietz steht für eine Freundin bei einem Frisurenwettbewerb Modell. Doch der Wettstreit um den viel versprechenden Werbedeal einer Kosmetikfirma nimmt eine tragische Wendung: Der Ehemann eines Teilnehmers wird bei der Generalprobe vergiftet!

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