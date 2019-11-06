Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissarin unter Verdacht

SAT.1Staffel 4Folge 26vom 06.11.2019
Kommissarin unter Verdacht

Kommissarin unter VerdachtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 26: Kommissarin unter Verdacht

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Bei einem Einsatz wird Alexandra Rietz brutal niedergeschlagen und entführt. Sie kann sich aus den Fängen der Entführer befreien, doch die Kommissarin hat ihr Gedächtnis verloren. Am Tatort entdecken ihre Kollegen einen toten Mann, der mit der Dienstwaffe von Alexandra Rietz ermordet wurde. Der Tote und der Gedächtnisverlust der Kommissarin hängen irgendwie zusammen. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen