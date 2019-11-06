Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Drei Väter zuviel

SAT.1Staffel 4Folge 12vom 06.11.2019
Drei Väter zuviel

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 12: Drei Väter zuviel

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine junge Frau wird in ihrer Wohnung erstochen. Der Vater ihrer unehelichen Tochter hat sie gefunden und möchte nun das Sorgerecht für das Kind. Ein Vaterschaftstest beweist jedoch, dass er nicht der leibliche Vater des Mädchens ist. Die junge Frau hatte gar keine Kinder! Die Kommissare stoßen auf zwei weitere vermeintliche Väter ... Rechte: Sat.1

