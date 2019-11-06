Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Fanliebe

SAT.1Staffel 4Folge 111vom 06.11.2019
Tödliche Fanliebe

Folge 111: Tödliche Fanliebe

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mord an einem jungen Mann. Die Spur führt ins Rotlichtmilieu. Der Tote hat als Drogenkurier für einen Zuhälter gearbeitet, doch die letzte Lieferung landete mit alten Klamotten in der Altkleidersammlung. Der Junior-Chef der Altkleiderfirma ist ein zwielichtiger Geschäftsmann. Die Kommissare vermuten, dass er mit dem Toten gemeinsame Sache gemacht hat - vom Kokain fehlt jede Spur. Rechte: Sat.1

