K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 113: Baby in Gefahr
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zwei maskierte Männer stürmen einen luxuriösen Hundesalon. Sie schlagen den Besitzer des Salons nieder und entführen eine Hundedame, die ein mit Diamanten besetztes Halsband trägt. Dann erhält die verzweifelte Hundebesitzerin einen Erpresserbrief. Sie soll 100.000 Euro bezahlen, um ihr geliebtes Hündchen wieder zu bekommen ... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1