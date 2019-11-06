Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissarin im Liebesrausch

SAT.1Staffel 4Folge 117vom 06.11.2019
Kommissarin im Liebesrausch

Kommissarin im LiebesrauschJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 117: Kommissarin im Liebesrausch

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Unbekannter liegt leblos in einem Müllcontainer. Alexandra Rietz untersucht ihn und stellt fest: Der Mann ist nicht tot! Allerdings hat er durch einen Schlag auf den Kopf sein Gedächtnis verloren. Die Kommissarin erinnert sich an ihre eigene Amnesie und fühlt sich für ihn verantwortlich ... Rechte: Sat.1

