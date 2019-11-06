Kommissarin im LiebesrauschJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 117: Kommissarin im Liebesrausch
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Unbekannter liegt leblos in einem Müllcontainer. Alexandra Rietz untersucht ihn und stellt fest: Der Mann ist nicht tot! Allerdings hat er durch einen Schlag auf den Kopf sein Gedächtnis verloren. Die Kommissarin erinnert sich an ihre eigene Amnesie und fühlt sich für ihn verantwortlich ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1