Gerichtsmediziner in Gefahr
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 130: Gerichtsmediziner in Gefahr
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Gerichtsmediziner Dr. Alsleben findet im Wald die Leiche eines Försters. Bevor er die Polizei rufen kann, wird er niedergeschlagen. Als er aufwacht, ist die Leiche verschwunden. Die Kommissare Rietz und Grass leiten eine Suchaktion ein. Sie finden den Toten verscharrt im Wald. Unter Verdacht gerät ein gewissenloser Wilderer ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
