K 11 - Kommissare im Einsatz

Der verliebte Entführer

SAT.1Staffel 4Folge 132vom 06.11.2019
Folge 132: Der verliebte Entführer

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Alexandra Rietz wird Zeuge eines bewaffneten Raubüberfalls auf ein Autohaus. Als die Situation zu eskalieren droht, nehmen die beiden maskierten Gangster die Kommissarin als Geisel und fliehen. Michael Naseband und Gerrit Grass können das Handy ihrer Kollegin orten. Die Spur führt zu einem verlassenen Hof im nahe gelegenen Waldgebiet ... Rechte: Sat.1

