K 11 - Kommissare im Einsatz

Reiches Mädchen in Angst

SAT.1Staffel 4Folge 133vom 06.11.2019
Folge 133: Reiches Mädchen in Angst

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein junges Mädchen wird auf offener Straße entführt. Die Kidnapper fordern ein Lösegeld von 1 Million Euro. Bei der Übergabe holen sich die Gangster das Geld mit einem Miniaturhelikopter. Das Mädchen bleibt verschwunden - niemand weiß ob sie noch lebt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ... Rechte: Sat.1

