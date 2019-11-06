Mord für eine SchlagzeileJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 139: Mord für eine Schlagzeile
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am helllichten Tag werden auf offener Straße Passanten überfallen. Ein angeblicher Superheld mit Maske und grünem Umhang schlägt die Täter in die Flucht. Erstaunlicherweise ist immer ein Journalist zur Stelle um die Opfer zu interviewen und die Geschichten samt Fotos des Superhelden gehen durch die Presse. Als die Kommissare den Journalisten befragen, taucht ein junger Mann in der Redaktion auf, der vorgibt, die Identität des Superhelden zu kennen. Vor dem Interview wird er jedoch ermordet.... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1