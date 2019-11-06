Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord für eine Schlagzeile

SAT.1Staffel 4Folge 139vom 06.11.2019
Mord für eine Schlagzeile

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 139: Mord für eine Schlagzeile

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am helllichten Tag werden auf offener Straße Passanten überfallen. Ein angeblicher Superheld mit Maske und grünem Umhang schlägt die Täter in die Flucht. Erstaunlicherweise ist immer ein Journalist zur Stelle um die Opfer zu interviewen und die Geschichten samt Fotos des Superhelden gehen durch die Presse. Als die Kommissare den Journalisten befragen, taucht ein junger Mann in der Redaktion auf, der vorgibt, die Identität des Superhelden zu kennen. Vor dem Interview wird er jedoch ermordet.... Rechte: Sat.1

