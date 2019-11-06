K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 143: Tod eines Partyluders
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Stripteasetänzerin eines Clubs wird ermordet. Im Séparée des Clubs werden ahnungslose Gäste verführt und heimlich beim Sex gefilmt. Die Bilder werden später gegen Bezahlung im Internet gezeigt. Die Tote war heimlich in den Clubbesitzer verliebt und hat ihm gedroht, ihn auffliegen zu lassen, wenn sie nicht seine Freundin wird ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
6
Copyrights:© SAT.1