Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Frauenmörder

SAT.1Staffel 4Folge 146vom 06.11.2019
Der Frauenmörder

Der FrauenmörderJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 146: Der Frauenmörder

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein verurteilter Triebtäter wird vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Ein verhängnisvoller Fehler! Erneut fällt eine wehrlose Frau dem Sexverbrecher zum Opfer. Die Kommissare finden ihre Leiche im Wald. Alles deutet darauf hin, dass sich der Täter hier seine Opfer sucht ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen