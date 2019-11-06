K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 150: Mord auf dem Friedhof
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am Freitag, den 13., wird die Leiche eines jungen Mädchens auf einem Friedhof gefunden. In ihrer Brust steckt ein Hexendolch, auf ihrem Bauch ist ein Pentagramm eingebrannt. Kurz vor ihrem Tod hatte sich das Mädchen von ihrem Freund getrennt. Er ist der Anführer einer Gruppe von Teufelsanbetern, die sich immer auf dem Friedhof trifft. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1