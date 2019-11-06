Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der perverse Familienvater

SAT.1Staffel 4Folge 152vom 06.11.2019
Der perverse Familienvater

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 152: Der perverse Familienvater

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Alexandra Rietz und Dr. Alsleben entgehen nur knapp einem Anschlag. Während eines Geschäftsessens mit einem Verlegerehepaar fallen Schüsse. Der Gastgeber wird tödlich getroffen. Ein kürzlich entlassener Mitarbeiter des Verlags gerät ins Visier der Kommissare. Er soll Spannervideos von nackten Mädchen im Internet verkauft haben ... Rechte: Sat.1

