K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 160: Tödlicher Betrug
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Besitzer eines Weinkellers wird tot in einem seiner Fässer gefunden. Die Ehefrau des Toten verdächtigt den Kellermeister. Der Tote hatte hohe Schulden bei ihm. Doch auch die Ehefrau hat ein Motiv, ihren ungeliebten Mann aus dem Weg zu räumen: Seine Lebensversicherung. Um ein Geständnis von ihr zu bekommen, geht Michael Naseband auf die Annäherungsversuche der lebenslustigen Witwe ein. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1