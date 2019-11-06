Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Betrug

SAT.1 Staffel 4 Folge 160 vom 06.11.2019
Tödlicher Betrug

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 160: Tödlicher Betrug

22 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6

Der Besitzer eines Weinkellers wird tot in einem seiner Fässer gefunden. Die Ehefrau des Toten verdächtigt den Kellermeister. Der Tote hatte hohe Schulden bei ihm. Doch auch die Ehefrau hat ein Motiv, ihren ungeliebten Mann aus dem Weg zu räumen: Seine Lebensversicherung. Um ein Geständnis von ihr zu bekommen, geht Michael Naseband auf die Annäherungsversuche der lebenslustigen Witwe ein. Rechte: Sat.1

SAT.1
