K 11 - Kommissare im Einsatz

Familie in der Schuldenfalle

SAT.1Staffel 4Folge 162vom 06.11.2019
Familie in der Schuldenfalle

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 162: Familie in der Schuldenfalle

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Gerrit Grass zieht in eine WG. Einer seiner Umzugshelfer verschwindet grundlos von der Arbeit und kehrt einige Stunden später leicht verletzt zurück. Die Kommissare finden heraus, dass die Familie des Umzughelfers massiv bedroht wird. Der Familienvater lehnt jedoch jede Hilfe ab. Er will den Namen seines Peinigers nicht preisgeben. Dann wird sein 6-jähriger Sohn entführt ... Rechte: Sat.1

