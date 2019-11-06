K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 165: Tödlicher Filmdreh
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Während eines Filmdrehs wird die Hauptdarstellerin brutal erstochen. Die Tote hatte kurz zuvor das Vermögen ihres verheirateten Geliebten geerbt. Seine Witwe hat er nur mit dem Pflichtteil abgespeist. Daher gab es häufig Streit zwischen den beiden Frauen. Auch am Tag des Mordes kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen den Rivalinnen ... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1